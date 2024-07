Le Martiniquais Jimmy Curt sillonne l'Europe de l'Est, le Portugal, la Tunisie et le Maroc

Jimmy Curt chanteur, auteur-compositeur, producteur, est né en Martinique. Sa carrière bascule aux détours d'un concours sur RMC et depuis il devient chanteur sillonnant l'Europe de l'est, l'Espagne, le Portugal, la Tunisie et le Maroc.

Il se destinait au métier de tailleur de pierres pour réaliser des ouvrages géométriques architecturaux en pierre de taille : murs, arcs, voûtes, colonnes, cheminées.

Il affiche ses connaissances en maçonnerie et en stéréotomie, vous parle de scies harpon, de débiteuses, de ciseau à grain d'orge, ciseau à bout rond, marteau pneumatique, disqueuse, massette, chemin de fer, râpe, sciotte.

Le métier auquel il se prédestinait lui a appris à être méticuleux et précis dans toutes les étapes de son travail.

Disco et funk Music

Après le premier prix d'un concours de chant sur RMC, il se fait remarquer par l’édition et la production Carrère. Il enregistre plusieurs singles de disco funk dont "One two, three " "Dance with me", avant de revenir à la case originelle avec mazurkas et Zouk.

Plus une dizaine d’albums à son actif dont "Peson" qui a marché très fort dans le sud de la France notamment à Marseille où s'est installé le chanteur.

Jimmy Curt, un ancrage à Marseille • ©Daniel BETIS

Je suis fier d’en parler. L’aide apportée à l’enfant contribue à l’éduquer, le construire, le former et lui transmettre des valeurs cardinales pour s’insérer dans la vie. Voilà pourquoi pendant la dernière pandémie en compagnie avec des artistes d'horizons divers , nous avons lancé une action de solidarité. Malena, Martine, Gérard, Aline et moi pensons que l' univers de demain doit emprunter une voie offrant plus de solidarité pour des lendemains de bonheur et une existence pleine d’amour. Jimmy- Curt - chanteur producteur

Jimmy Curt n’oublie pas ses années au foyer de l’espérance à Châteaubœuf à Fort-de-France. Cette institution lui a donné une assistance éducative et administrative, à la suite du décès de ses parents.