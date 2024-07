Le monde du spectacle est en deuil en Martinique : le sonorisateur Michel Malle est décédé

Il était un des cadors de la sonorisation en Martinique aux yeux de ses pairs et amis. Sur la page Facebook de Michel Malle, les messages de condoléances et les témoignages d’amitié sont nombreux.

L’artiste Dédé Saint-Prix a posté un scénarimage (story) avec différentes photos du spécialiste du son disparu.

"Pour moi, tu étais le meilleur professionnel en matière de sonorisation", se félicite l’internaute PAt CaSh, ex DJ foyalais.

Michel était l’un des co-gérants de l’entreprise JTM Sonorisation, mais il était aussi prestataire à Tropiques Atrium.

Dominique Douge (ancien sonorisateur), est le directeur technique de la scène nationale de Fort-de-France. Il évoque le souvenir d’"un vrai professionnel".

Dans les années 90, JTM nous a emboîté le pas après Sound Caribean Système (…). On a eu l’occasion de travailler ensemble au festival de la Dominique. C’était quelqu’un de sympa, un vrai professionnel son et lumière. En tant que directeur technique de l’Atrium, chaque fois qu’on l’a sollicité, je n’avais rien à redire sur les prestations de Michel et son équipe… des copains d’abord.