Le nombre de signalements de harcèlement scolaire a augmenté de 129% en Martinique

Ce jeudi 7 novembre marque la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Face à une hausse alarmante des signalements pour l'année 2023-2024 par rapport à l'année précédente, l'académie de Martinique intensifie ses efforts. Objectif : sensibiliser et renforcer les actions de prévention pour contrer le fléau.

Emma Guillaume (stagiaire) •

Depuis la rentrée 2024, 37 cas de harcèlement ont été signalés en Martinique, dont une vingtaine qui date déjà de l’année précédente. La situation est étroitement surveillée pour garantir un soutien continu aux victimes.

Grâce au programme pHARe, un programme national de lutte contre le harcèlement, une communauté protectrice a été formée dans chaque école, collège, et lycée, et qui permet à une équipe ressource de pouvoir prendre en charge chaque situation. Cela crée un espace d'écoute bienveillante où chaque enfant peut s'exprimer et être entendu. Stéphanie Edragras Gros-Desormeaux, référente harcèlement au rectorat interrogée par Grégory Gabourg

L’année scolaire 2023-2024, 151 cas de harcèlement ont été recensés, soit une augmentation de 129% par rapport à l'année précédente. Cette hausse s'explique par "une plus grande libération de la parole de la part des élèves et l’augmentation des faits de violence dans les établissements scolaires", indique l’Académie de Martinique dans un communiqué.

Des mesures de prévention renforcées

Face à cette montée des signalements, l’Académie de Martinique innove en matière de prévention. Parmi les initiatives, le collège Eda-Pierre au Morne Rouge teste cette année la "pause numérique", un projet qui encourage les jeunes à se déconnecter temporairement de leurs smartphones. Cette initiative vise à les sensibiliser à un usage responsable des réseaux sociaux et des outils numériques.

L'objectif est d'apprendre aux jeunes à les utiliser de manière raisonnée, respectueuse et en toute conscience. Stéphanie Edragras Gros-Desormeaux

Ce projet fait également partie d'une stratégie plus large de prévention contre le cyberharcèlement, en aidant les élèves à mieux gérer leur temps et leur présence en ligne.

L'Académie poursuit par ailleurs la formation de ses personnels. En 2023-2024, plus de 1 000 agents ont été formés : 702 dans le premier degré et 378 dans le second. Ces formations visent à renforcer les compétences des équipes éducatives pour une prise en charge plus efficace des situations de harcèlement. Pour l’année 2024-2025, l'académie confirme son intention de continuer ces efforts de formation.

Vers un environnement scolaire plus sécurisé

L'académie de Martinique reste pleinement mobilisée pour offrir un environnement scolaire sécurisé. Aujourd’hui, 100 % des établissements de l'île participent au programme national de lutte contre le harcèlement, conformément aux trois axes définis par le ministère de l’Éducation nationale : "prévention, détection, et résolution". Pour la référente harcèlement au rectorat, "il y a une véritable prise de conscience de l'ampleur des actions à mener."

Ce travail de fond s'accompagne d'une labellisation sur trois niveaux : engagement, approfondissement et expertise. Chaque année, les actions menées par les établissements sont évaluées pour progresser dans ces niveaux, le premier étant obligatoire pour les écoles publiques. Cette montée en compétence renforcerait ainsi la mobilisation contre le harcèlement au quotidien.