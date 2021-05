Le nouveau marché aux poissons de Bellefontaine est opérationnel

Depuis mardi (25 mai 2021) le nouveau marché aux poissons de la commune de Bellefontaine est opérationnel. Désormais, les marins-pêcheurs ne seront plus sur le bord de la route mais sur le nouveau site installé dans le prolongement de l’avenue principale de la commune.

Audrey Govindin •

Vendre le poisson en bordure de route était non seulement dangereux mais du point de vue de l'hygiène, la profession réclamait depuis longtemps de nouvelles mesures de conservation pour la vente et aussi pour améliorer sa prestation.

La structure en bois et en arc de cercle, est ouverte sur l’extérieur. Une structure métallique en intérieur et qui présente plusieurs tables de découpes pour la vente du poisson. L'équipement est très moderne. Des étals à poissons en inox, des machines frigorifiques, des lignes de glace pour permettre aux pêcheurs de stocker le poisson toute une journée.

Le bâtiment porte le nom de Michel Mourtialon, ancien adjoint au maire de Bellefontaine, décédé en novembre 2017.

©Audrey Govindin

Un coût de 380 000 euros

La pêche et l’agriculture sont les vecteurs économiques les plus importants de cette commune du nord caraïbe, c’est dire la satisfaction des professionnels qui vendent désormais le produit de leur pêche dans un espace tout neuf, ouvert, et sécurisé.

380 000 euros financés par l’État, la CTM et la municipalité de Bellefontaine, c’est le montant de l'investissement pour ce nouveau marché aux poissons.

Découpe du poisson au marché de Bellefontaine. • ©Audrey Govindin

La spécificité de Bellefontaine : trouver du poisson à toutes heures et parfois jusqu’à 18h30. Seuls les pêcheurs professionnels peuvent vendre leurs poissons dans cet espace, conformément à une règle très précise.