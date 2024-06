Le parc floral de Fort-de-France accueille le concours Codi-Zouk ce dimanche 23 juin

La 2e édition du concours Codi-Zouk se déroule ce dimanche 23 juin 2024 au parc culturel Aimé Césaire à Fort-de-France. 4 couples briguent le titre de meilleur danseur du grand prix Jean-Philippe Marthély. Dès 14h, la fête promet d'être pétillante avec plusieurs artistes, dont le chanteur du groupe Kassav.

Apprendre à danser autrement le Zouk. Le maîtriser d’une façon structurée et codifiée a été le travail sans repos de Jean-Marc Templet, Patrick Andrey et le chorégraphe Moïse Rippon.

Ces concepteurs ont consacré beaucoup de temps et de moyens à ce concours en codifiant les pas de Zouk. Lorsqu’ils ont conçu ce projet, ils ne se doutaient pas qu'il susciterait un tel engouement.

En lançant une série de concours dans différents pays, ils ont pour ambition de hisser le zouk au sommet de la scène mondiale.

Moïse Rippon chorégraphe international et Jean-Marc Templet deux des membres qui avec Patrick Andrey, ont codifié le Zouk. • ©Daniel Betis

La deuxième édition du concours Codi-Zouk constitue tout un programme finement travaillé pour une réussite totale. Durant le déroulement, le public pourra découvrir un panel de chorégraphies sur les thématiques du Zouk, au nombre de sept.

Ce concours mettra à l'honneur la synchronisation et l'originalité des performances, tout en reflétant l'essence même du Zouk. L'objectif est de proposer au public un spectacle captivant de haute qualité.

Aujourd'hui labellisé • ©Codi -Zouk

Quatre couples s'affrontent pour le prix Jean-Philippe Marthély

Pour la 2e édition, 4 couples vont rivaliser en élégance et en chorégraphies.

Codi-Zouk s’appuie sur l’association de la danse et de la musique et mobilise des compétences professionnelles multiples et transversales. C'est une plateforme expérimentale pour la pérennité du Zouk sur le temps, dans la perspective du développement culturel du territoire Martiniquais. Il s’agit de façon concrète de parvenir à l’acquisition de compétences professionnelles par la mise en situation réelle de travail en groupe pour la formation pratique aux différentes thématiques du Zouk. Le concours demeure une courroie de transmission. Jean-Marc Templet - Concepteur

Christelle et Christophe sont prêts pour la 2e édition • ©Codi zouk

Chaque couple mettra le Zouk et son style à l'honneur. Christophe et Christelle, Yann et Charlotte participent concours de danse.

Yann et Charlotte sont de la partie • ©Collection Codi zouk

Le troisième couple, Yohann et Jessica vont en découdre avec d'autres participants.

Le troisième couple Jessica et Johann • ©Collection privée

Enfin, le quatrième couple prétendant est composé de Charlotte et Jean-Pierre.

Ils s'appellent Charlotte et JeanPierre • ©Collection privée

Les danseurs auront à cœur de présenter les thématiques de cette danse, "le Zouk classique", populaire et accessible à tous, "le Zouk Love" langoureux qui a écumé les boîtes de nuit, "le Zouk Rn’B", avant-gardiste "le Zouk "Saucisson" très théâtral," le Zouk chiré" ou la joie de vivre. Les deux derniers styles, "le Zouk un carreau", symbolise la drague et "le Zouk New wave", épouse la culture du pays.

Un programme musical avec des grands

Dès 14h, le Parc Aimé Césaire ouvre ses portes, dimanche 23 juin 2024. Des stands d'exposants et de restauration sont prévus. Le programme artistique comporte un moment bélè avec la Sosso et le groupe Sa ki Ta Nou. Autre invité traditionnel, le ballet "Pom’kanel". Jean-Philippe Marthély, Alex Catherine et Georges Décimus accompagnés par le groupe Why Not.

Jean-Philippe Marthély sur scène, en communion avec son public • ©DR / Capture Facebook Kassav

Le jury, composé de personnalités du monde artistique, évaluera les performances selon des critères précis incluant la chorégraphie, la tenue et la créativité afin de désigner et sacrer le vainqueur. Le Grand Prix Jean-Philippe Marthély sera décerné au couple qui incarnera la quintessence du Zouk