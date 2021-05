Le plan de relance concerne aussi les femmes qui veulent sortir de la prostitution

13 projets ont été retenus pour la Martinique dont l’expérimentation d’un dispositif de 10 logements à destination des personnes accompagnées dans le parcours de sortie de la prostitution. Le projet est porté par la croix rouge en collaboration avec le mouvement du Nid.

Le dispositif prévoit aussi un accompagnement de ces personnes à travers l’insertion sociale, le soin, l’ouverture des droits. Entre le logement et l’accompagnement, chaque année ce projet coûtera 450 000 euros. Aux Antilles Françaises, la Martinique est la seule à expérimenter ce dispositif.

Ça va être très bien d‘avoir ses logements. C’est une suite logique du dispositif. On sera beaucoup plus entouré. On aura plus de contacts avec les autres filles du parcours.

Alexia