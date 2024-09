Le président de GOPIO France, Rajaram Mohan Munuswamy, veut renforcer ses liens avec la Martinique

La diaspora constitue un atout fort pour certains pays, en présence et en relais de leur action diplomatique. Pour l’Inde, chaque membre de la diaspora demeure un potentiel ambassadeur de marque. La plus grande association Gopio (Global Organisation of People of Indian Origin), présidée par Rajaram Mohan Munuswamy, officie dans ce sens avec divers pays dont la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.

GOPIO France est une association apolitique, non lucrative et non gouvernementale, présidée par Rajaram Mohan Munuswamy. Elle fait partie de GOPIO International (Global Organisation of People of Indian Origin) et surtout reconnu par le gouvernement indien.

GOPIO France joue un rôle important dans le suivi de la diaspora en Outre-mer. Il vise à promouvoir la culture de l’Inde en France et parallèlement de promouvoir la culture française et ses composantes en Inde.

Cette démarche est renforcée par l’étude de l’histoire de la diaspora française d’origine indienne et par l’organisation au plan national et international de colloques, groupes de réflexion, discussions, d’études, de recherches, de cours, de séminaires.

Le président de Gopio france avec Pierre Catayée (Martinique-Inde) à droite • ©Daniel BETIS

Les manifestations économiques, d’affaires, académiques, scientifiques, médicales, culturelles (arts, théâtre, danse, musique), les droits des femmes, la jeunesse, le tourisme) sont privilégiées.

Autres objectifs affichés, GOPIO France participe à des œuvres caritatives et humanitaires, ainsi qu'à la vulgarisation et à la diffusion d’ouvrages à caractère scientifique et culturel.

GOPIO France, un interlocuteur privilégié

Le président de GOPIO France et secrétaire général de GOPIO International Rajaram Mohan Munuswamy • ©Daniel BETIS

GOPIO France s’appuie sur le principe "d’unité dans la diversité". Pour ce faire, l’association se base sur la devise du philosophe Vasudhaiva Kutumbakam, déclarant que le monde ou l’humanité entière est une grande famille.

L’une des organisations de la diaspora les plus importantes et les plus influentes au monde, apporte une contribution substantielle au renforcement des relations entre l’Inde et sa diaspora, notamment la, Martinique, Guadeloupe et la Réunion.

C'est un trait d’union permettant de travailler en interaction, en synergie, afin de créer un lien durable pour la paix, le progrès et l’harmonie, à condition de valoriser la découverte du patrimoine indien.