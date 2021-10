Le projet du "Conservatoire de Musique et d’Arts de Martinique" est lancé

Le CTM vient de mettre en place un groupe de travail dont la mission est de formuler "des propositions opérationnelles" pour la création d’un Conservatoire de Musique et d’Arts en Martinique, "véritable outil au service de l’apprentissage et de la création" selon l’ambition de la Collectivité.

Guy Etienne •

Le projet de "Conservatoire de Musique et d’Arts de Martinique" est officiellement lancé depuis le mardi 19 octobre 2021. C’était le point n°16 du programme du candidat Serge Letchimy, parmi les 207 propositions de son groupe "Alians Matinik", vainqueur des dernières élections territoriales au mois de juin passé.

Ce Conservatoire évoqué depuis plusieurs années, "devra avoir pour mission principale, la transmission des compétences et des connaissances liées aux pratiques artistiques" aux yeux de la nouvelle gouvernance de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique).

Le Conservatoire est en pleine élaboration au sein du Lycée Schœlcher, mais nous avons l’ambition de décentraliser ses activités pour l’ouvrir aux 4 coins de l’Île (…). La culture est un vecteur majeur de reconnaissance du potentiel d’un peuple. (Serge Letchimy - Président du Conseil Exécutif de la CTM)

Ronald Tulle, coordinateur du projet

Un groupe de travail a été mis en place, dont l'objectif est de formuler "des propositions opérationnelles pour la préfiguration du Conservatoire de Musique et d’Arts de Martinique". Il sera animé par l’auteur, compositeur, arrangeur et pianiste Ronald Tulle, qui s’est dit "très honoré" par la mission, afin de "créer un modèle unique qui s’inspire de notre histoire, de nos compositeurs, de nos auteurs".

Pour Michelle Monrose, la présidente de la "commission culture, art et patrimoine de la CTM, ce sera aussi un outil de "transmission".

Réaction de Michelle Monrose, la présidente de la "commission culture, art et patrimoine" de la CTM et du pianiste Ronald Tulle, le coordinateur, au micro de Fabrice Théodose et de Patrick Jean-Guitteaud.

L’équipe en charge de la mise en œuvre de ce Conservatoire est composée d’artistes, d’acteurs culturels et de formation : Joscelyne Béroard (auteur-compositrice et chanteuse du groupe Kassav), Christian Boutant ex directeur de la SACEM, à l’origine du concept "biguine-jazz"), Thomas Raso (professeur de violon, issu de la haute école des arts du Rhin), Marc Cabréra (professeur de piano, ex étudiant du conservatoire de Lyon), Karine Varasse (consultante en ingénierie de Formation), Valérie Lacognata (directrice du conservatoire de Rouen) et Ronald Tulle (coordinateur multi-instrumentiste).