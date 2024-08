Le radar météo de Martinique est de nouveau opérationnel

Sur sa page Facebook, Météo France a annoncé ce mardi 6 août 2024, que son radar situé au Diamant est de nouveau opérationnel. L’instrument de surveillance des pluies était en panne depuis plus d’un mois, à cause d’"une défaillance matérielle au cœur du système électronique".

Le 10 juillet dernier, c’est aussi sur les réseaux sociaux que Météo France Antilles-Guyane annonçait la panne de son dernier radar installé un an auparavant au Diamant. L’appareil n’était plus opérationnel en raison d’"une défaillance matérielle au cœur du système électronique".

Les équipes techniques n’ayant pas pu résoudre le problème, il a fallu l’intervention du constructeur.

Nous avons une excellente nouvelle pour le suivi des pluies en Martinique ! Après un peu plus d'un mois d'arrêt, notre radar météo du Diamant est de nouveau opérationnel. Grâce à la collaboration efficace entre le constructeur et les équipes de Météo France, la situation a été résolue et le radar est maintenant pleinement fonctionnel. Page Facebook de Météo France Antilles-Guyane (6 août 2024)

Le radar météorologique permet la visualisation et l'estimation des intensités pluvieuses dans les nuages. Les prévisionnistes peuvent ainsi observer, détecter et localiser les pluies. "Il émet des impulsions radio et analyse le signal réfléchi".

L'animation du radar météo (illustration). • ©Page Facebook Météo France Antilles-Guyane / DR

Durant l’intervention technique sur l’instrument de la Martinique, la veille météorologique et la surveillance de l'île était "pleinement assurée grâce aux radars de Barbade et de Guadeloupe", lesquels permettent de couvrir l'ensemble du territoire assure Météo France.

La précision est d’autant plus rassurante que les Antilles sont actuellement en pleine saison cyclonique.