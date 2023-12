Le ramassage des déchets est considérablement retardé sur toute la Martinique

C’est la conséquence du conflit des agents SMTVD et des travaux sur la route du site Petit Galion du SMTVD au Robert entamés la semaine dernière. La collecte des déchets subit actuellement d’importants retards sur l’ensemble du territoire.

Pendant près de deux semaines, plusieurs kilos d'ordures se sont entassés sur les trottoirs et devant nos maisons.

Si la collecte des poubelles a bien pu reprendre, aujourd’hui les entreprises de gestion des déchets doivent faire face à un nouveau problème : le temps d’attente dans les décharges est rallongé de plusieurs heures.

On a pu commencer à vider (ndlr: les camions bennes) samedi dernier, mais le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui les temps d’attente sont excessivement longs. Théoriquement, ils doivent être de 10 minutes et aujourd’hui ils sont de 2 heures et par moments de 3 heures.