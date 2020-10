Le Robert : un rocher de 700 kilos menace de tomber sur des maisons d'habitation

Les pompiers du Robert sont intervenus ce matin (samedi 17 octobre 2020) pour sécuriser un rocher de 700 kilos qui menace d'écraser des maisons au Robert. Le GRIMP (le Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux) et le service déblaiement des pompiers sont sur place.

Brigitte Brault •

Un rocher de 700 kilos menace de tomber sur des maisons au Robert. • ©Marco Calmo

Ce samedi matin, les pompiers du Robert sont intervenus en urgence pour sécuriser un rocher de 700 kilos qui menace de s'écraser sur trois maisons d'habitation situées quartier Duchene-Hauteur Ponthalery sur la commune du Robert.Pour maîtriser dans un premier temps le rocher, les pompiers l'ont retenu en l'encerclant avec des sangles et des pieux.Le Grimp (le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) et le service déblaiement des sapeurs-pompiers de Martinique sont actuellement sur place pour continuer d'apporter toute la sécurité nécessaire aux personnes qui résident sous le rocher.Pour le moment il n'y a pas d'ordre d'évacuation des maisons.