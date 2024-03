Le "Salon du Voyage et des Vacances" ouvre ses portes en Martinique... pour préparer ses futurs moments de détente

Partager :

Le Palais des Congrès de Madiana à Schœlcher accueille le "Salon du Voyage et des Vacances" du 1er au 3 mars 2024. L’événement, qui réunit des professionnels du secteur du tourisme martiniquais, caribéens et internationaux, s’adresse à tous les passionnés de voyage et à ceux qui souhaitent préparer leurs prochaines villégiatures. Cette année, l'île de Saint-Martin est à l'honneur.

Les grandes vacances arrivent à grands pas. Alors pour bien s’y préparer, le Comité Martiniquais du Tourisme et Open Soft System invitent le public à la 24e édition du "Salon du Voyage et des Vacances" au Palais des congrès de Madiana à Schoelcher. Il réunira du 1er au 3 mars un grand nombre de professionnels du tourisme et de passionnés du voyage, qui pourront glaner des informations pour leurs futurs séjours. Des prestataires de services touristiques Martiniquais, Caribéens et Internationaux (Offices du tourisme, grands groupes hôteliers, agences de voyages, compagnies aériennes, tours opérators, prestataires d’activités nautiques, etc…) dialogueront avec les quelques 20 000 visiteurs attendus. L'organisation Outre l’espace dédié à la promotion de la "destination Martinique" à travers l’ensemble de ses produits et services, le salon accueillera également, comme chaque année, des destinations extérieures telles que la République Dominicaine, Sainte-Lucie ou la Guyane. ©Darwinek L’île de Saint-Martin comme invitée d’honneur Chaque édition, le salon met les projecteurs sur une destination. Cette année, l’île de Saint-Martin sera mise à l’honneur. Sur un stand dédié, des représentants de l’Office du tourisme et des professionnels du domaine présenteront les atouts touristiques du petit territoire de 88,06 km² et proposeront diverses offres. Le public pourra découvrir les nombreux hôtels, les activités à faire sur l’île. Il y aura également des animations musicales de l’île et des dégustations. Naomy Bernabé, responsable communication et événementiel Le "Salon du Voyage et des Vacances"est ouvert de 9h00 à 20h00. L’accès est gratuit pour les moins de 12 ans.

