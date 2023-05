Le spécialiste des sociétés esclavagistes, Fréderic Régent, présente la décolonisation aux élèves de Martinique

La décolonisation ne fait pas partie du programme d’histoire des classes de 3e. Frédéric Régent a souhaité montrer aux élèves le côté sombre de cette période de l’histoire de la France.

Les élèves ont pu regarder le film documentaire "Décolonisations, du sang et des larmes" qui évoquait les actes de répression violents et meurtriers que la France a employés pour conserver son empire colonial après la Seconde Guerre mondiale.

La colonisation, c’est comme si quelqu’un vient chez toi, ouvre ton réfrigérateur, mange ce qu’il veut et te demande de faire le ménage. Ensuite, on te dit ce qu’il faut planter dans ton jardin et on t’informe que la totalité de ta production sera exportée.