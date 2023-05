Le taux de cambriolage est en baisse en Martinique, il est même le plus faible des Antilles-Guyane

Selon les statistiques de l’INSEE, les cambriolages ou tentatives de cambriolages en Martinique sont moins importantes qu’en Guadeloupe et en Guyane.

Alain Petit •

C'est une tendance statistique qui fait du bien, les cambriolages ou tentatives de cambriolages sont en baisse sur la majorité du territoire français, et la tendance se vérifie en Martinique avec un taux en diminution de 50,7 % entre 2016 et 2022 (c'est 720 cambriolages en moins). La baisse est plus importante en Guadeloupe, elle est de 60,8 % et assez faible en Guyane 22,8 %.

Mais la tendance à la baisse n'exclut pas un nombre de cambriolages ou tentatives de cambriolages plus importants d'un département à l'autre.

L’INSEE calcule ces tendances sur un échantillon représentatif de 1000 logements.

En 2022 La Guyane comptabilise sur 1000 logements répertoriés, un taux de 11,3 % cambriolages ou tentative de cambriolages, la Guadeloupe 4,3% et la Martinique 3,3%. Ce qui fait de la Martinique, le territoire des Antilles-Guyane où les cambriolages ou tentatives sont les moins nombreux.

À titre de comparaison le Guyane "rivalise" avec les Bouches-du-Rhône où le taux s’élève à 11,4%.

Cambriolages et tentatives de cambriolages enregistrés en 2022 • ©INSEE

La période de confinement entre 2020 et 2021 pourrait expliquer cette baisse importante, avec notamment la mise en place du télétravail et la fermeture des classes. Mais elle n'explique pas tout, car après le confinement en 2022, les niveaux enregistrés de cambriolages avant la crise sanitaire, entre 2016 et 2022, n'ont pas été retrouvés.

En revanche le taux d'équipement pour les particuliers en système d'alarme est en hausse. Au niveau mondial on évalue la croissance de ce marché à 10% par an.