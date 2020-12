Le Téléthon 2020 en mode confiné sollicite la générosité des Martiniquais

Le 3637 fonctionne depuis hier (vendredi 4 décembre 2020) pour la 34 édition du Telethon. Pour la 1ere fois les dons se feront très peu sur le terrain car aucune manifestation n'est autorisée pour cause de Covid-19. Les bénévoles en appellent à la générosité des Martiniquais.

Jean-Claude Samyde •

Le Téléthon en Martinique

Le Téléthon 2020, samedi 5 décembre sur la page Facebook de Martinique la 1ère. -Samedi 5 décembre : Vivez le Téléthon 2020 en version digitale sur la page Facebook de Martinique la 1ère.



De 15h00 à 22h00 : Inserts en live Facebook en direct du Musée du Père Pinchon (à Fort-de-France) toutes les 2 heures, au programme : Appel aux dons, point sur la collecte, reportages, interviews avec invités.



Présentation : Yves Bussy et l’humoriste BOBI (Parrain du Téléthon 2020) – Modérateur sur les Lives Facebook : Isabelle Cibrélus

Durée des directs : 15 min X5

Horaires : 15h00-17h00-19h00-21h00-22h

La crise sanitaire a empêché l'organisation de nombreuses animations liées au Téléthon. La 34e édition de cette opération est fortement handicapée sur le terrain.Compte tenu des gestes barrières et de l'ensemble des mesures sanitaires, il n'y a pas de défis en présentiel. Ils se font en mode connecté pour essayer de récolter un maximum de dons pour aider la recherche contre la myopathie, opération orchestrée par l'AFM-Téléthon.Les dons se font au 3637 via internet.La manifestation a été maintenue pour soutenir les malades, leurs familles et la recherche, et c'est l'humoriste Bobbi qui est le parrain de l'opération en Martinique.