Le temps d'un week-end, Saint-Pierre (re)devient capitale d'un festival d'architecture baptisé Matjoukann

Du 15 au 16 octobre, le Festival d’architecture Matjoukann invite les Martiniquais et les touristes de passage, à vivre une expérience inédite, mêlant architecture, patrimoine, jeu et performances artistiques.

corinne Jean-Joseph •

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, l’Ordre des Architectes, la Maison de l’Architecture et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, ont décidé d’innover en créant le 1er festival d’architecture de la Martinique à Saint-Pierre.

Du 14 au 16 octobre, la ville d'art et d'histoire, accueille la manifestation, "ouverte et accessible à tous. L’objectif est de contribuer à porter un autre regard sur l’architecture et le patrimoine du territoire", annoncent les organisateurs.

Pour inciter les Martiniquais à s’intéresser au patrimoine bâti et à son rôle dans nos vies, l’équipe organisatrice a souhaité faire vivre au public une expérience ludique, festive et conviviale avec l'aide d'architectes du Canada, entre autres.

En intégrant à l’événement la conception d’installations éphémères, des performances artistiques, un grand jeu-rallye, des conférences, il s’agit pour les organisateurs "d’embarquer le public dans une aventure inédite".