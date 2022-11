Le village de Boutigny (Seine-et-Marne) envisage un mémorial en hommage à quatre soldats martiniquais morts pendant la guerre

Entre la commune de Boutigny (département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France), et ces quatre soldats martiniquais tués sur son territoire pendant la Seconde Guerre mondiale, l'attachement est très fort depuis plusieurs décennies. Après une plaque inaugurée en 2019, la ville souhaite ériger un mémorial et une stèle.

Peggy Pinel-Fereol •

Ils s'appelaient Frédéric Joseph Philibert, Maurille Ernest Himmer, Appolinaire André Eniona et Clair Negrobar. Ces quatre hommes, originaires des communes de Rivière-Pilote, de Trinité, des Anses d'Arlet et de Sainte-Marie, partis de leur île pour la guerre, sont morts le 15 juin 1940 à Boutigny, un village de Seine-et-Marne en région parisienne.

Ces quatre soldats qui appartenaient à différents régiments se sont retrouvés dans un lieu dit de Boutigny qui s'appelle "la cantine" et se sont arrêtés dans une maison vide, c'était l'exode, pour déjeuner. Ces renseignements nous ont été donnés par la personne qui les a trouvés et qui a également trouvé des couverts sur place. Ils ont fait une mauvaise rencontre puisque des soldats allemands les ont vus. Nous n'avons pas de témoignages précis parce que personne n'a assisté à ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est que la maison a été mitraillée. L'on a retrouvé des impacts de balles un peu partout. Puis, ils ont été emmenés à quelques dizaines de mètres de là et ont été fusillés par l'occupant, dans notre commune. Daniel Aubart, 3e adjoint à la mairie de Boutigny et vice-président de l'association Patrimoine de Boutigny

Les quatre soldats martiniquais ont été inhumés sur le site. Mais en 1942, cette histoire prend une dimension toute particulière. Pour la première fois, le village décide d'organiser une cérémonie en leur honneur. Leurs dépouilles sont alors déplacées dans le cimetière de Boutigny.

Après la guerre, c'était devenu une coutume, en particulier le 11 novembre. On allait rendre hommage aux morts de la commune et l'instituteur emmenait tous les enfants qui allaient aussi se recueillir sur la tombe des quatre soldats martiniquais. Cela se répétait tous les ans. Ils faisaient déjà partie de la mémoire du village. Dans les années 60, les dépouilles des quatre soldats ont été transférés au cimetière miliaire situé près d'Orléans. Le temps passant, on en parlait moins, même si les anciens se souvenaient très bien des cérémonies en leur honneur. Avec nos amis de l'association patrimoine, nous avons essayé d'en savoir plus.

L'association effectue alors des recherches sur le sujet à partir d'archives historiques et de témoignages de l'habitante qui les a trouvés. Les membres contactent également l'historienne martiniquaise Sabine Andrivon-Milton pour confirmer certaines découvertes.

Des hommages en l'honneur des quatre Martiniquais

En 2018 et 2019, des hommages avaient été rendus à ces quatre soldats. L'un sous l'Arc de Triomphe à Paris puis l'inauguration d'une plaque à Boutigny. Pour l'occasion, le sénateur Maurice Antiste et le neveu du sergent Negrobar avaient fait le déplacement.

"Ils font partie de la mémoire de notre village et ce mémorial le concrétise"

La ville souhaite aller plus loin et a en tête un projet de mémorial avec une stèle commémorative dans un cadre verdoyant, non loin du site où ces soldats ont été trouvés.

Il a semblé important pour l'équipe municipale de créer un endroit plus propice. Nous souhaitons avant tout témoigner à ces quatre soldats notre attachement et notre reconnaissance. La deuxième raison est que l'on souhaite que ce soit un lieu de mémoire parce que je pense que pour les générations actuelles et futures, l'on sache ce qui s'est passé sur place.

Nous souhaitons faire un peu plus. C'est bien la moindre des choses que nous leur devons. Quatre hommes qui ont été assassinés méritent que l'on leur témoigne notre reconnaissance. Cela, c'est passé chez nous et même si nous ne les connaissions pas, c'est la moindre des choses de tout faire pour éviter l'oublie et la banalisation. Ils sont morts bien loin de la Martinique, ils sont venus parce qu'ils étaient mobilisés pour défendre la France. Ils ont évidement été reconnus mort pour la France. Mais c'est chez nous, petit village Briard, que ces événements se sont produits et il faut en témoigner. Daniel Aubart, 3e adjoint à la mairie de Boutigny et vice-président de l'association Patrimoine de Boutigny

Le coût de ce vaste projet est évalué entre 6 000 et 8 000 euros. Plusieurs institutions de France et de Martinique ont été sollicitées pour le financement. Par ailleurs, une cagnotte en ligne a également été mise en place par l'association Histoire militaire de la Martinique.

Ce projet est important à plus d'un titre. Par rapport au contexte, où l'on assiste à la destruction de monuments aux morts, il nous montre que peut-être qu'en Martinique, on détruit, mais dans l'Hexagone, on construit des monuments en hommage à nos soldats martiniquais. Important aussi parce que cela nous montre que ces soldats, oublié pendant quelque temps dans l'Histoire avec un grand H, mais que finalement, pour certaines régions, ils ont de l'importance. Ce petit village de Boutigny a toujours rendu hommage à ces soldats martiniquais qui étaient inconnus chez nous. C'est vraiment important pour nous de savoir qu'à l'extérieur, on accorde une place importante à ces soldats. Sabine Andrivon Milton, historienne martiniquaise

Le projet est bien avancé, la mairie de Trinité a déjà répondu, le Souvenir Français aussi. Toutes les instances ont été contactées. Mais moi, ce que je veux, c'est que les Martiniquais soient au courant. Ce n'est pas normal que l'on ne sache pas. Et qu'ils participent aussi, c'est plus symbolique. C'est cette recherche symbolique que je veux, que les Martiniquais participent aussi à cette stèle en hommage à des Martiniquais. C'est pour cela que j'ai lancé la cagnotte. Sabine Andrivon-Milton

La ville de Boutigny espère inaugurer ce mémorial en hommage aux quatre soldats martiniquais, lors des célébrations de la Victoire et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 2023.