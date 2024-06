CARTE. Résultats provisoires du 1er tour des législatives 2024 en Martinique : les sortants se maintiennent et des candidats inattendus émergent au second tour

Pour ce premier tour des élections législatives en Martinique, aucun des candidats n’est parvenu à obtenir la majorité absolue selon les résultats provisoires. Conséquence, il y aura un duel dans chacune des 4 circonscriptions de l’île, avec de nouveaux challengeurs qui parviennent à se qualifier, au grand dam de politiciens plus chevronnés.

Pour être élu au premier tour de cette élection législative anticipée, il fallait obtenir plus de 50% des suffrages exprimés et au moins 25% du nombre des électeurs inscrits. Il y aura donc un duel au second tour dans chacune des 4 circonscriptions du territoire.

1e Circonscription (François, Gros-Morne, Lamentin, Robert, Trinité)

Dans la circonscription numéro 1, la confrontation se rejoue comme en 2022, entre Jiovanny William (Nouveau Front Populaire) et Philippe Edmond-Mariette (Gran Sanblé Pou Matinik). Les deux avocats du barreau de Fort-de-France réalisent respectivement 56,56% et 13,42%.

2e Circonscription (Ajoupa-Bouillon, Base-Pointe, Case-Pilote, Carbet, Fond-Saint-Denis, Lorrain, Macouba, Marigot, Morne-Rouge, Prêcheur, Grand'Rivière, Morne-Vert, Bellefontaine, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Schoelcher et Sainte-Marie)

Pour la circonscription numéro 2, la plus pourvue en nombre de communes, on assistera à un bras de fer entre le maire divers droite de Saint-Joseph, Yan Monplaisir (28,59% des voix), contre le sortant, Marcelin Nadeau du NFP (50,79%), un avantage qui n’est pas négligeable.

Son adversaire joséphin devra mettre les bouchées doubles durant la semaine de l’entre-deux tours pour tenter de muscler son score. Pour ce faire, le chef d’entreprise pourra compter sur le soutien de son homologue de Sainte-Marie, Bruno Nestor Azérot, dont la densité de population pèse dans les urnes, à condition que les électeurs samaritains se mobilisent en nombre.

Les challengeurs inattendus du second tour

3e Circonscription (Fort-de-France)

La circonscription numéro 3 laquelle se distingue avec une seule commune dans son périmètre, propose aux électeurs foyalais de trancher entre le député sortant, Johnny Hajjar (37,28%) et Béatrice Bellay (25,26%). Cette confrontation est singulière puisque les deux candidats appartiennent au Nouveau Front Populaire.

L’accession au second tour de la secrétaire de la FSM (Fédération Socialiste de Martinique), est la surprise du premier scrutin, Béatrice Bellay qui a réussi à écarter l’adversaire historique du PPM, Francis Carole, qui en était à sa 7e tentative. De son côté, le Parti Progressiste Martiniquais devrait revoir sa stratégie de mobilisation. Son électorat semble en effet s’étioler au fil des consultations depuis plusieurs années, au vu de la baisse constante de la participation foyalaise.

4e Circonscription (Anses-d'Arlet, Diamant, Ducos, Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Saint-Esprit, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Trois-Îlets, Vauclin)

Quant à la circonscription numéro 4 au Sud, sans grande surprise, le parlementaire sortant Jean-Philippe Nilor arrive en tête avec une bonne longueur d’avance après 3 mandats à l’Assemblée nationale. Mais il trouve sur sa route cette fois-ci, Grégory Roy-Lareinty, porté par la vague RN (Rassemnblement nationale) et ses alliés.

Contre toute attente, des politiciens aguerris comme Louis Boutrin (de Martinique écologie) et Philippe Petit de l’UDI (Union des Démocrates et Indépendants), n’ont pas réussi à s’imposer. Cette déconvenue semble confirmer le renouvellement progressif de la classe politique matiniquaise amorcée depuis les dernières municipales en 2020, où de nouveaux maires sont entrés en fonction. Idem lors des législatives de 2022, avec 3 nouveaux élus sur 4.

Comment a voté votre commune ?



Découvrez la carte des résultats provisoires commune par commune.

Le second tour de l’élection de 2024 aura lieu en Martinique, le samedi 6 juillet prochain.