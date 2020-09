Assises : le procès de Kerry Ferdinand accusé des meurtres de Leila Laviolette et de ses deux garçons de 3 et 6 ans

©L'entrée qui mène à la maison du drame à Ravine-Vilaine et Leila Laviolette, la mère de famille de 34 ans • ©Martinique 1ère

Leila Laviolette et de ses deux garçons âgés de 3 et 6 ans ont été tués le 18 Septembre 2017 alors que soufflait l’ouragan Maria. Ce mercredi 9 septembre 2020 à Fort-de-France débute le procès de Kerry Ferdinand, le présumé coupable du meurtre de Leila Laviolette et de ses deux garçons.

Bianca CARETO - Jean-claude SAMYDE •