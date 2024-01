Les agendas papier, un outil qui a toujours la cote en Martinique

Partager :

Avec l'avènement du numérique, on aurait pu le croire aux oubliettes, mais l'agenda papier subsiste. Dans certaines enseignes il s'en vend de plus en plus. Pour se renouveler, ce produit a su jouer sur les couleurs, les matières et surtout devenir un outil de transmission culturelle. (Re)voir le reportage de Sangha Fagour et de Marc-François Calmo.

Sangha Fagour - Marc-François Calmo •

C'est un petit best-seller de chaque début d'année. Certains pensaient sa disparition inéluctable. Modeste concurrent des assistants numérique sur smartphone, les agendas papier résistent et séduisent encore. Entre octobre 2023 et ce début du mois de janvier, 3 300 agendas ont été vendus dans cette enseigne, soit 20% de plus que l'année dernière. Un produit qui a su se renouveler Cette enseignante est attachée à son agenda papier. Il l'accompagne partout. Son modèle est rédigé exclusivement en créole. Créé en 2026, il existe en version guyanaise, guadeloupéenne, martiniquaise, réunionnaise et haïtienne, avec un même objectif, valoriser le créole. Plus qu'un simple bloc-notes, l'agenda peut également être un support culturel. Avec un groupe d'amis, une historienne a créé un modèle consacré aux figures féminines inspirantes comme Paulette Nardal ou encore Lumina Sophie.

