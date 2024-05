Les antibiotiques "n’ont pas amélioré la santé des patients atteints de Covid-19… au contraire" selon l’ONU

Dans un rapport publié fin avril 2024, l’agence sanitaire mondiale de l’ONU estime que la prise excessive d’antibiotiques par les patients hospitalisés atteints du coronavirus, "pourrait avoir renforcé la résistance aux antimicrobiens" (la RAM). L’Organisation Mondiale de la Santé plaide pour une "utilisation rationnelle" de ces médicaments.

Dans un rapport publié en marge d’un congrès mondial à Barcelone (Espagne) du 27 au 30 avril 2024, l’Organisation Mondiale de la Santé (l’OMS) a indiqué, que "la pandémie de Covid-19 s’était accompagnée d’une utilisation excessive d’antibiotiques pour les patients hospitalisés, ce qui pourrait avoir exacerbé la résistance aux antimicrobiens" (RAM).

Dans l’ensemble, l’utilisation d’antibiotiques n’a pas amélioré les résultats cliniques des patients atteints de Covid-19. Au contraire, elle pourrait être préjudiciable aux personnes ne souffrant pas d’infection bactérienne, par rapport à celles qui ne reçoivent pas d’antibiotiques. L’OMS

RAM : "1,27 million de décès par an"

Selon le groupe de direction mondial sur la résistance aux antimicrobiens, "la RAM serait d’ores et déjà l’une des principales causes de décès dans le monde, directement responsable de 1,27 million de décès par an".

Lorsqu’un patient a besoin d’antibiotiques, les avantages l’emportent souvent sur les risques associés aux effets secondaires ou à la résistance aux antibiotiques. Cependant, lorsqu’ils ne sont pas nécessaires, ils n’offrent aucun avantage tout en présentant des risques et leur utilisation contribue à l’émergence et à la propagation de la résistance aux antimicrobiens. Dre Silvia Bertagnolio (cheffe d’unité de l’OMS pour la surveillance et le renforcement des laboratoires, à la division de la résistance aux antimicrobiens)

Ce constat indique "la nécessité urgente d’améliorer l’utilisation rationnelle des antibiotiques", pour minimiser les conséquences négatives inutiles pour les patients et les populations ajoute l’Organisation.

Quelque 60 000 tonnes d'antibiotiques sont consommées chaque année dans le monde. • ©(JULIO PELAEZ / MAXPPP)

En France, les autorités sanitaires ont réactivé en décembre 2023 leur campagne de sensibilisation sur le bon usage des antibiotiques, afin de rappeler que ces traitements "ne sont efficaces qu’en cas d’infections bactériennes" et qu’ils doivent être pris uniquement sur avis médical.

Quelques règles simples :

Bien respecter la dose de votre traitement (mentionnée sur l’ordonnance) ;

Ne pas arrêter votre traitement avant la fin, même si votre état s’améliore ;

Ne jamais donner vos antibiotiques à un proche ;

Une fois le traitement terminé, ne pas réutiliser un antibiotique sans prescription, même si les symptômes sont proches.

(Source : sante.gouv.fr)

L’Organisation Mondiale de la Santé considère que cette problématique est "l’une des 10 plus grandes menaces auxquelles l’humanité est confrontée".

La résistance aux antimicrobiens sera de nouveau abordée lors de la prochaine Assemblée Générale des Nations Unies, prévue en septembre 2024 à New York.