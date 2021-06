Les candidats au BAC de Martinique accueillis avec un petit-déjeuner

Des jeunes détendus, plutôt sereins, voilà l’état d’esprit des jeunes arrivant ce matin pour passer "la fameuse" épreuve de philosophie. Pour l’accueil avec le sourire, des bénévoles de l’association Madin’ Jeunes Ambition qui depuis plusieurs années proposent un petit-déjeuner aux jeunes.

Ce matin, tous les candidats ont récupéré leur petit paquet avec sourire et surtout détermination

Ça fait du bien d’être accueilli comme ça, c’est fort agréable et pour lancer la journée c’est intéressant mais l’objectif est clair, il faut rester concentré car l’épreuve va durer toute la matinée… Nous avons eu suffisamment de temps pour nous préparer et être opérationnels ce matin, les conditions sont bonnes donc ça devrait aller.

Passage par le tableau d’affichage pour s’assurer de la salle de composition avnt de regagner les bâtiments.



Pour les bénévoles de l’association mobilisés pour le Madin’ Ti Dej 2021

C’est un plaisir pour nous de nous mettre à disposition des candidats. Tous acceptent avec plaisir le paquet contenant une banane, une bouteille d’eau et un paquet de biscuits à base de céréales. Certains sont stressés et nous disent avoir oublié de prendre leur petit-déjeuner donc on est heureux de venir en aide aux candidats.