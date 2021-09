Les comédiens Antillais et Africains ont eu la chance de tourner avec l'immense Jean Paul Belmondo

Le cinéma est toujours riche en histoires, la rencontre entre Sidiki Bakaba et Jean-Paul Belmondo ne date pas d’aujourd’hui, elle remonte à 40 ans. "J’ai perdu un frère" dit-il.

L’acteur de la Nouvelle-Vague, Jean-Paul Belmondo s’est distingué en jouant de nombreux films policiers et en réalisant des prouesses sportives.

Des acteurs Africains et Antillais ont eu l’opportunité de côtoyer l'immense Jean-Paul Belmondo. Ils en gardent de précieux souvenirs et sont unanimes sur les qualités humaines de cette légende.

Sidiki Bakaba, formé à l'école nationale d'art dramatique d’Abidjan en Côte-d’Ivoire est comédien, acteur, metteur en scène, écrivain et réalisateur. Sa carrière d'acteur, commencée au milieu des années 60, se déroule entre la France et le continent africain.

J’ai eu la chance d’être dirigé par de grands metteurs en scène, Patrice Chéreau, Med Hondo, Claude Regy, Sarah Maldoror, Jean-Marie Serreau, Sembène Ousmane et celle de rencontrer de grands acteurs comme l’influenceur Jean Paul Belmondo. Cela m’a permis de comprendre et d’acquérir la dimension de la scène.

Durant les années 60/70, Sidiki est sollicité par plusieurs scènes : le théâtre national de Paris, le théâtre du lucernaire, le festival d’Avignon et le théâtre national de la Côte d’Ivoire.

Mais, il y a parfois des coïncidences qui scellent le destin. Jean-Paul Belmondo et Sidiki Bakaba se croisent sur le tournage du film "le professionnel".

Ce polar du cinéma français, mis en scène par Georges Lautner à partir d’ un scénario et des dialogues signés Michel Audiard est sensationnel. Jocelyn Beaumont s'évade d'Afrique ou il était prisonnier et revient en France pour se faire justice.

La qualité du jeu respectif des 2 acteurs contribue à créer des liens d’amitié. 40 ans d'amitié pour des passionnés, pratiquant la même métier, demeurent des instants de magie et une constellation d'histoires.

Lors de la crise post-électorale de 2011, dans son pays natal, l’acteur directeur du Palais de la Culture d’Abidjan à Treichville et de l’actor’s studio (depuis 10 ans) se retrouve piégé et blessé dans la résidence présidentielle en Côte d'Ivoire.

Le Palais est assiégé et bombardé. Il est blessé avec des éclats d’obus de partout. Il est pris en charge par des militaires français.

Je me souviens, un chanteur me tenait la main, quand les soldats sont arrivés. Il a dit, il faut le sauver, c’est un grand qui a joué avec Belmondo dans le professionnel. Les jeunes m’ont salué et dans l’avion qui me conduisait en France. Plusieurs sont venus m’encourager. On ne peut pas oublier...au cinéma je suis mort dans ses bras. Là son nom m’a sauvé la vie en 2011.

Sidiki Bakaba Acteur réalisateur