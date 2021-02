Les coraux de Martinique seraient-ils en danger ?

Ce sont des taches blanches observées sur les récifs de la côte caraïbe qui ont attiré l’attention des chercheurs et de certains plongeurs habitués à explorer les fonds marins au large de Saint-Pierre notamment.

Ces tâches pourraient être la conséquence d’une bactérie mortelle pour les coraux. Si cette piste se confirme, "les conséquences seraient désastreuses pour notre écosystème marin".

C’est important de réagir maintenant, parce que quand on fera le suivi de l’état de santé des récifs dans quelques mois, il faut qu’on puisse rattacher la mortalité qui pourrait survenir à cause de la maladie. Il faut agir sur le terrain le plus rapidement possible.

(Jean-Philippe Maréchal, biologiste marin)