Les élections des 20 et 27 juin 2021 observées à la loupe en Outre-mer, par un comité de suivi

Ce comité de suivi a été mis en place lundi 26 avril 2021, par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin et son collègue de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu. L'annonce avait été faite par le Premier ministre, Jean Castex, lors d'une allocution à l’assemblée nationale, le 13 avril dernier.

Ce comité de suivi examinera toutes les questions juridiques et organisationnelles de la campagne et des scrutins des 20 et 27 juin prochain.

Il associe les représentants des partis politiques, des groupes parlementaires et les associations d’élus, qui se réuniront au moins une fois par semaine pour examiner l’ensemble des questions relatives à l’adaptation de la campagne et des opérations électorales au contexte sanitaire.

(Outre-mer.gouv.fr)