Les étudiants du campus de Schoelcher disposent d'une épicerie solidaire

Le campus universitaire de Schoelcher s'est doté d'une épicerie solidaire mardi 19 octobre 2021. Une initiative lancée par trois associations d'étudiants. Dans ce contexte sanitaire, acheter à bas prix est un coup de pouce pour de nombreux jeunes qui sont tombés dans la précarité.

Jean-Claude Samyde •

C'est un coup de pouce pour les étudiants qui manquent de moyens de subsistance. Depuis le début de la crise sanitaire, ils sont plus nombreux à se retrouver dans la précarité. Bon nombre d'étudiants n'ont plus de petits boulots et vivent difficilement cette période.

Pendant le confinement, un tiers des étudiants a déclaré avoir rencontré des difficultés financières et parmi eux un étudiant sur deux les considère plus importantes qu'habituellement, selon une étude OVE publiée en septembre.

Depuis hier (mardi 19 octobre 2021) les étudiants installés sur le campus de Schoelcher peuvent faire leurs courses à prix modérés.

Des ateliers seront organisés pour les aider à consommer sainement et tenir aussi un budget.

(Re)voir le reportage de Stéphanie Octavia et de Marc-François Calmo