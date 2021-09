Les féministes de Martinique solidaires des femmes afghanes

Une chaîne humaine symbolique est organisée ce mercredi 1er septembre à 17h30 sur le front de mer de Fort-de-France à l'initiative de l’association féministe Culture Égalité, en guise de soutien aux femmes afghanes. Ces dernières redoutent le retour des talibans au pouvoir.

Guy Etienne •

En Afghanistan, depuis le retour des talibans au pouvoir dimanche 15 août 2021, les femmes redoutent le pire, comme la charia (loi islamique) dans sa conception ultra rigoriste.

"Ce qui s'annonce, je pense, risque d'être terrible pour les privations de libertés, libertés religieuses et libertés des femmes", estimait sur franceinfo la journaliste Solène Chalvon-Fioriti, réalisatrice du reportage "Afghanistan : vivre en pays taliban".

Les femmes et les jeunes filles craignent en effet de perdre toutes les libertés acquises ces 20 dernières années. Auparavant, entre 1996 et 2001, les talibans au pouvoir avaient imposé la loi islamique la plus radicale : musique, télé, jeux, photos... étaient interdits.

Les femmes n’avaient plus le droit de travailler, les écoles pour filles étaient fermées, les mains des voleurs étaient coupées, les meurtriers exécutés en public, les homosexuels écrasés sous un mur de briques, les femmes adultères lapidées à mort... midilibre.fr

Solidarité internationale

Face à la crainte d'une nouvelle dictature, Culture Égalité a décidé de participer à l’action de solidarité féministe internationale ce 1er septembre 2021, à l’égard du peuple d'Afghanistan et des femmes en particulier.

Notre solidarité avec les femmes Afghanes est indéfectible. Il y a urgence ! Culture Égalité - association féministe de Martinique

Chaîne humaine symbolique

Une chaîne humaine symbolique sera formée à l’initiative de l'association féministe, avec le soutien du Nid (qui soutient les personnes prostituées et agit contre l’ensemble des violences à l’encontre des femmes) et de KAP Caraïbe (association LGBTQI).

Le rendez-vous est fixé ce mercredi 1er septembre 2021 à 17h30 sur le front de mer de Fort-de-France. Pour l’occasion, l'organisation recommande le "port d’une écharpe mauve et d’un masque, dans le respect des gestes barrières".