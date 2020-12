Les fonds de nos armoires remplissent les déchèteries en cette fin d' année 2020

Au revoir 2020 et ses mauvais souvenirs. Idem pour tout ce qui ne sert à rien dans nos maisons. Des centaines de martiniquais ont pris le chemin des déchèteries de l'ile direction la valorisation des déchets ou la destruction.

Brigitte Brault •

Les 13 déchèteries de l'île ont ouvert leurs portes hier, samedi 26 décembre 2020. Bien leur en a pris car elles ont été prises d'assaut toute la journée et cela se prolongera à partir de demain lundi 28 décembre 2020.

Il est de tradition en Martinique de procéder au grand nettoyage des armoires, des garages ect ... tout ce qui ne sert plus depuis plusieurs années ... pour faire place nette au neuf ou parfois au vide en fin d'année. Histoire d'y voir plus clair et de repartir d'un bon pied en 2021.

(Re)voir le reportage de Delphine Bez et de Patrick Guittaud.