Les habitants du Macouba privés de distributeurs automatiques de billets au nord de Martinique

Le mécontentement gagne les habitants du Macouba, dans le nord de l’île, faute d'un distributeur automatique de billets (DAB) dans la ville. Pour avoir de l’argent en liquide, ils sont obligés de se rendre dans les communes voisines, comme Basse-Pointe ou le Lorrain.

Cette situation est d'autant plus pesante, "surtout lorsqu’on est privé de véhicule" font observer certains usagers. À Grand-Rivière, autre agglomération voisine, il existe un appareil mais celui-ci serait "souvent en panne".

On est contraints d’aller à Basse-Pointe ou à Grand Rivière et parfois ces guichets ne fonctionnent pas. Donc on va au Lorrain. Or, on préfère avoir de l’espèce en main, pour dépenser moins.