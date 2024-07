Les intempéries de l’ouragan Beryl seraient la cause des dysfonctionnements des feux du TCSP en Martinique

Ce jeudi 25 août marque le quatrième jour de galère pour les usagers des transports en commun du centre. Depuis le lundi 22 juillet, les Bus à Haut Niveau de Service sont à l'arrêt.

Les chauffeurs de Martinique Transport exercent leur droit de retrait afin de dénoncer les dysfonctionnements des feux du TCSP qui "mettent en péril leur sécurité et celle des usagers".

On a décidé de marquer le coup parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Ça crée des accidents, des mécontentements au niveau des usagers. Nous, au milieu de tout ça, on ne peut plus continuer comme ça. Il y aura des blessés. Il faut qu’on sensibilise les pouvoirs publics. [...] On a un gros problème, c’est le carrefour de Kerlys et aussi le pont de la Lézarde et le pont de Californie en direction du Lamentin. Ça ne fonctionne pas.