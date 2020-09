Les jeunes du RSMA sur la ligne de front pour lutter contre la dengue

Depuis ce samedi 26 septembre 2020 les communes de la Martinique se mobilisent pour un mois pour lutter contre la dengue. Une opération menée conjointement par la CTM et l'ARS avec l'appui des jeunes du RSMA (Régiment du service militaire adapté).

Brigitte Brault •

La protection individuelle et collective

destruction larves moustiques à Schoelcher avec les militaires

L'opération a commencée ce week-end (26 septembre 2020) dans 15 communes de la Martinique.Pendant un mois, les équipes du RSMA (Régiment du service militaire adapté de la Martinique) vont sillonner les chemins et autres endroits signalés par les habitants. Avec l'appui des agents de l'ARS (Agence régionale de santé) et des employés municipaux.Des fûts remplis d'eau, de l'eau stagnante, des voitures abandonnées ... autant de nid à moustiques ... et de danger potentiel d'être infecté et de contracter la dengue.La lutte contre les moustiques vecteurs et la protection individuelle (répulsif, port de vêtements longs et amples…) constituent les meilleurs moyens de réduire le risque épidémique.Les personnes résidant dans une zone susceptible d’être concernée par une endémie ou une épidémie de dengue peuvent contribuer à diminuer ce risque en luttant contre les moustiques et notamment en détruisant ou en asséchant les gîtes potentiels, que constitue toute réserve d’eau stagnante à l’extérieur ou à l’intérieur du domicile.