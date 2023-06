Les livres scolaires bientôt gratuits pour les lycéens de Martinique

Partager :

Soutenir le pouvoir d’achat des familles martiniquaises et offrir un accès égal aux manuels scolaires à tous les étudiants, tel est l'objectif du dispositif expérimental sur la gratuité des livres scolaires signé la semaine dernière (vendredi 16 juin 2023). Les associations de parents d'élèves et les proviseurs de plusieurs établissements privés et publics de l'île saluent l'initiative.

Luann Pinceau (stagiaire) •

"C’est une bonne chose pour nos enfants, mettre en place ce type d’action, c’est prendre en compte toutes les couches sociales." Germaine Disert, présidente de parent d’élève enseignement public (PEEP sup) est convaincue par ce dispositif. En tous, plus d’une trentaine d’établissements ont adhéré au projet et environ 15 000 lycéens sont concernés (filières générales, technologiques et professionnelles de niveau 3 et 4, ceux en CAP, Brevets de Techniciens et Brevets Métiers d’Art, ULIS inscrit en lycée et 3eme prépa métiers Lycée professionnel). Un projet qui est très intéressant, notamment pour la réussite de tout un chacun. Tout le monde doit avoir la chance d’accéder à ces supports essentiels à l’éducation. Moane Poulain, élève au lycée acajou 2 et élue au Conseil national de la vie lycéenne, interrogée par Alain Livori Les proviseurs de plusieurs établissements de l'île étaient invités à signer une convention pour le financement des livres pour les lycéens. • ©Alain Livori Nous voulions que par toutes les actions que mène la société, que l’éducation devienne la priorité martiniquaise. Claude Nicole, président de l’UPEM interrogé par Alain Livori Dès la rentrée 2023/2024 Cette action annoncée en fin d'année scolaire, sera mise en place pour la rentrée de septembre 2023. Plusieurs supports en numérique, en papier ou hybride (mêlant les deux) seront proposés aux établissements. Les achats de manuels se feront par les établissements scolaires et seront mis à disposition des élèves à la rentrée. Nathalie Mons (rectrice d'académie), Serge Letchimy (Président du Conseil Exécutif de la CTM) et Eric Dufeal (conseiller territorial, et président de la commission éducation jeunesse et formation). • ©Alain Livori Nous avons eu beaucoup de réunions de travail, avec les proviseurs des lycées et les services du rectorat afin que les parents des élèves lycéens puissent bénéficier de gratuité, il est important pour nous d’accompagner les parents dans la scolarité de leurs enfants et cette aide financière va répondre à une forte demande de leur part : être soutenue financièrement dans la scolarité de leurs enfants. Éric Duféal, conseiller territorial, et président de la commission éducation jeunesse et formation, interrogé par Alain Livori Un projet estimé a environ 1 156 240 euros qui devrait commencer à la rentrée 2023. Les écoles primaires seront également concernées, à partir de la rentrée 2024.

