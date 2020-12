Les Martiniquais ont été au rendez-vous de ce Téléthon exceptionnel

Le téléthon 2020 s'est terminé hier (samedi 5 décembre) à 22 heures en Martinique. Compte tenu de la situtation sanitaire, pas de présentiel, les défis ont été connectés et les dons ont été faits au 36 37. La participation financière des Martiniquais est intégrée dans la plateforme nationale.

Le compteur du Téléthon 2020 a atteint 58,29 millions d’euros de promesses de dons, ont fait savoir les organisateurs, ce dimanche 6 décembre.Dans quelques jours, la direction de l'AFM-Téléthon (Association française contre les myopathies) communiquera sur le montant définitif des promesses de dons au 36.39 et sur la contribution de chaque région.En Martinique la délégation régionale a animé des rendez-vous en direct sur les réseaux sociaux sur Martinique la 1ère depuis le musée du Père Pinchon à Fort-de-France et c'est l'humoriste Bobbi qui a été le parrain de l'opération.En raison du confinement, les animations qui symbolisent ce marathon caritatif ont été annulées. il n'y a pas de défis en présentiel. Des défis connectés ont été réalisés pour essayer de récolter un maximum de dons dans ce contexte particulier.La manifestation a été maintenue pour soutenir les malades, leurs familles et la recherche. Les organisateurs ont sollicité la générosité des Martiniquais.À la fin du direct de France-télévisions, le compteur final affiche 58 290 120 euros, en net recul par rapport aux 74,6 millions d’euros levés durant le Téléthon en 2019.La présidente de l’organisation AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment, s’est félicitée d’un "résultat [qui] est quand même formidable" au regard du contexte sanitaire, rappelant que 80 % des animations habituelles ont été annulées.