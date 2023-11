Les Martiniquais paradent fièrement en tenue traditionnelle à Fort-de-France

Temps fort des journées de la tenue traditionnelle martiniquaise, la parade de femmes et d'hommes samedi (25 novembre) au cœur de la ville de Fort-de-France. L'initiative du Collectif du Patrimoine Vestimentaire Martiniquais est saluée comme il se doit.

Avec entre autres, l'appui des réseaux sociaux et surtout en raison de la pertinence de l'initiative des membres du Collectif du Patrimoine Vestimentaire Martiniquais, plus de 300 personnes ont donné à Fort-de-France des allures "an tan lontan" (jadis).

La joie illumine les visages des femmes et des hommes ce samedi matin dans le jardin du théâtre Aimé Césaire. Les organisateurs sont ravis. Un long cortège discipliné et joyeux s'élance pour la parade dans les rues de la ville. Des rues très animées à un mois de la fête de Noël, en présence de nombreux touristes ou des visiteurs de la Transat Jacques Vabre.

Dans la rue, les femmes portent les tenues recommandées, robe matador, robe de lavandière, têtes à deux ou trois bouts, têtes calendées, chaudières. Même celles qui n'avaient pas de costumes arboraient un bout de madras ou un chemisier brodé. Chez les hommes, beaucoup de tenues blanches, le chapeau bakoua ou le canotier.

La parade s'achève là où elle a commencé dans le jardin du théâtre municipal. L'opportunité d'immortaliser ce grand moment.

Les membres du Collectif du Patrimoine Vestimentaire Martiniquais dont l'historienne Sabine Andrivon-Milton, historienne, porte-parole du collectif. • ©Martinique la 1ère

Les membres du Collectif du Patrimoine Vestimentaire Martiniquais recommandent de porter encore les tenues martiniquaises dimanche lors des cérémonies religieuses pour la fin de ces journées de la tenue traditionnelle martiniquaise (23 au 26 novembre).

L'objectif est de faire honneur à notre patrimoine en toutes circonstances et pas seulement pendant le carnaval...