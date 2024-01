Les Nuits de la lecture se poursuivent jusqu'au 21 janvier 2024

À la Martinique, où les libraires n’attirent plus les clients, l’évènement annuel, "Les Nuits de la lecture", organisées par le CNIL (Centre national du livre) sur proposition du ministère de la Culture, tentent d’inspirer la population à retrouver le plaisir de lire. Le thème de l'édition 2024 est centré sur le corps.

La thématique du corps des Nuits de la lecture est sans doute inspirée par les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris cet été 2024.

Le thème invite à rechercher comment les auteurs et les autrices ont appréhendé, dans leurs œuvres, le motif du "corps sportif" et aussi le corps figuré dans l’espace littéraire.

Le corps peut être une évocation poétique, un sujet d’anatomie pour la science ou le miroir des traits de caractère d’un personnage fictif.

À Fort-de-France la Bibliothèque Schoelcher propose un programme.

Le 20 janvier, à partir du 14h, à la médiathèque de la Ville du Lamentin, on propose aux petits et grands, un voyage sensoriel et littéraire où le corps est mis en avant et en action.

Il y a le conte enfant "la promenade de Flaubert" avec du body percussion.

Le thème, le corps dans la littérature antillaise sera abordé avec une lecture à voix haute de textes.

Les participants sont invités à assister à toutes les activités.

La soirée se termine avec une démonstration de fitness et relaxation suivie d’un pot de l’amitié.

La Ville de Saint-Esprit s'associe aux artistes de La Maison Rouge de Terres Sainville de Fort-de-France pour son programme des Nuits de la lecture.

Le 21 janvier 2024, c’est à la Guinguette que la Ville de Saint-Pierre propose une exposition et des lectures théâtralisées organisées par l’association L’Art gonds tout sur le thème du corps, des performances intitulées, Quand les arts se rencontrent.

Le 18 et le 19 janvier 2024, la médiathèque de Rivière-Salée et la bibliothèque du Robert s'associent avec l'Association Martinique Images (AMI) pour la production des programmes des Nuits de la lecture.

Programme Les Nuits de la lecture à la Bibliothèque du Robert • ©Facebook/AMI

L’objectif est de montrer le corps universel comme support de l’expression et de l’inspiration des artistes, des poètes et les comédiens.

Tous les évènements des Nuits de la lecture sont gratuits.