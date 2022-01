Les policiers municipaux de Fort-de-France sont en grève

Après cinq semaines de droit de retrait, la situation des 40 policiers municipaux de Fort-de-France n'a que peu évolué. Ces agents ne travaillent plus depuis les émeutes de novembre 2021 et surtout le cambriolage de leur poste dans la nuit du 26 au 27 novembre dernier.





On se retrouve sans véhicule. Sans moyen de communication qui est la radio, un élément primordial pour un policier. Et aussi sans des éléments primordiaux pour notre sécurité comme des gilets pare-balles, des ceinturons et ils ont même volé des bottes. On se retrouve toutouni et là on n'en peut plus et maintenant nous sommes vindicatifs.