Les soignants de Martinique sont dans la rue, contre l’obligation vaccinale

Un important cortège de soignants, hospitaliers et libéraux confondus, est parti en milieu de matinée du CHU Pierre Zobda Quitmane vers l’Agence Régionale de Santé, sur la route de la Pointe des Sables à Fort-de-France.

Covid : marche des soignants

Le temps de traverser l’autoroute, ces professionnels de la santé ont égrené leurs oppositions suites aux préconisations du Président Emmanuel Macron, lors de sa dernière intervention télévisée.

Mobilisation des soignants devant l'ARS à Fort-de-France (juillet 2021). • ©MG

Le mécontentement est aussi exprimé devant l’immeuble de l’ARS, laquelle devrait faire remonter cette colère des soignants jusqu’au gouvernement. C’est en tous cas ce qu’espèrent les organisations représentatives du personnel.

Ce qu'il nous manque, nous travailleurs de la santé, ce sont des moyens et du personnel pour soigner correctement, mais pas une obligation d'être vacciné.

Ce qu’il nous manque ce sont des lits pour hospitaliser et accueillir nos patients, ceux qu’ils ont fermés au fur et à mesure depuis plus de 20 ans pour des questions financières et de rentabilité, mais pas un pass sanitaire.