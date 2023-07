Les supporters stéphanois se félicitent après un récent rassemblement autour des cyclistes

Les membres de l’association des supporters stéphanois se félicitent de l'organisation du grand prix "Fitness Park" du samedi 24 juin dernier.

Daniel Betis •

Réunis au stade Louis Achille à Fort-de-France, les membres de l'association l'amicale des supporters stéphanois sont ravis de l'organisation de la compétition cycliste "Grand Prix Fitness Park Cabinet Jock".

Jeunes et moins jeunes rassemblés pour cet échange. • ©Daniel Betis

Le président José Edon a salué la réactivité et l'efficacité des membres. Après la tempête "Bret", l’autorisation préfectorale accordée le vendredi 23 juin a nécessité une réorganisation et une vérification de la sécurité du circuit dans les moindres détails.

Le président José Edon. • ©Daniel Betis

Cette course coorganisée par le comité cycliste régional et l’amicale des supporters de Saint-Étienne, comportant plats et montées, a vu la victoire du sociétaire du Vélo Club du François, Edwin Nubul qui a devancé Emile Demazy et Jordan Labéjof. Au terme d'une joute relevée, le public a pu se rendre compte que les cyclistes martiniquais sont en forme avant le tour.

Le peloton est étoffé à quelques jours du départ du Tour (24 juin 2023). • ©Collection privée

Ce grand prix a mis en avant le lien du comité cycliste régional avec l'association de José Edon.

Le président du Comité Régional Cycliste Alfred Defontis, remet un trophée de l'ASSE à Charles Joseph Auguste. • ©F. Bibas

Le président José Edon a rappelé que l’Amicale des supporters de Saint-Etienne entend valoriser le cyclisme et mettre à l’honneur les anciens comme Paul-Charles Angèle, Roger Villette et Jean-Charles Joseph-Auguste qui ont su transmettre aux jeunes la passion de la petite reine.