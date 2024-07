Les TPE régionales en première ligne au prochain salon ITBE 2024 de Miami, vitrine mondiale du commerce

Au départ, 13 TPE (Très Petites Entreprises) des Antilles ont participé au premier salon ITBE (International Trade and Business Expo). Un an plus tard, les sollicitations viennent aussi de la Caraïbe et de l'Afrique pour la deuxième édition. Cet événement majeur se tiendra à l’aéroport international de Miami les 15 et 16 octobre 2024. Tout se prépare intensivement depuis Fort-de-France.

Installé à la Tour Lumina de Fort-de-France, le Collectif Coopération Export Martinique (CCEM) élabore les détails de ce futur salon, dont l'objectif est de "développer des relations commerciales internationales fructueuses et de donner une visibilité accrue aux petites et moyennes entreprises dans un cadre à taille humaine".

Viviane Chiffrin et Denis Antoine Hérault, les organisateurs, enchainent les rendez-vous, les réunions et les visioconférences. La diversité des secteurs économiques représentés confère au Salon ITBE un caractère particulièrement attractif.

Desmond Alufohai directeur du Protocole et des Affaires Internationales Aéroport international de Miami, Viviane Chiffrin, Pdte CCEM, Denis Antoine Hérault, trésorier CCEM

Lors de l'édition 2023, les entreprises antillaises et guyanaises ont noué des partenariats fructueux dans des domaines variés tels que l'aviation et l'aéronautique, les énergies renouvelables, l'agrobusiness, le tourisme d'affaires, la santé et le bien-être, le numérique et les objets connectés, l'art et la mode, ainsi que l'artisanat et la construction.

Les organisateurs condamnés à réussir

Comme lors de la première édition en 2023, les décideurs économiques du monde entier sont attendus à Miami les 15 et 16 octobre 2024. Miami, une ville reconnue pour sa vitalité économique et son esprit entrepreneurial, constitue un cadre idéal pour cet événement de grande envergure. Les participants auront l'occasion de découvrir de nouvelles opportunités commerciales et de renforcer leurs réseaux professionnels dans un environnement dynamique et stimulant.

Les retours sont positifs pour les organisateurs. Le Collectif Coopération Export Martinique annonce déjà la participation de délégations venues des quatre coins de la planète, témoignant de l'ampleur et de l'importance de cet événement.

La délégation martiniquaise était présente

L'aéroport international de Miami a été le premier à renouveler son partenariat pour cette rencontre commerciale de premier plan. En outre, plusieurs institutions américaines de premier ordre, impliquées dans le développement économique sous toutes ses formes, seront également présentes.

Parmi celles-ci, on peut citer le Port de Miami, le Miami Dade County, la Chambre de commerce franco-américaine, le Miami Dade College de Hampstead (secteur aviation), la Minority Business Development Agency et la Chambre de commerce haïtiano-américaine.

La présidente du collectif Viviane Chiffrin

Ce salon est une occasion unique pour les entreprises des Antilles, de la Caraïbe et d'Afrique de se connecter avec des partenaires internationaux, d'explorer de nouvelles opportunités commerciales et de renforcer leur présence sur les marchés mondiaux.

L'édition de 2024 promet d'être encore plus réussie que la première, avec un programme riche en conférences, ateliers et rencontres d'affaires. Le CCEM, en collaboration avec ses partenaires, met tout en œuvre pour faire de cet événement une plateforme incontournable pour l'innovation, la collaboration et le développement économique global.

Un salon qui rassemble

L’objectif majeur du Salon ITBE (International Trade and Business Expo) est de "créer un environnement propice aux échanges et aux opportunités d'affaires pour les participants", en couvrant divers secteurs économiques au sein d'une même exposition. Cet événement se positionne comme une véritable vitrine du commerce international et du développement.

Viviane Chiffrin présidente

Une visibilité mondiale pour l'entrepreneuriat des Antilles

Le Collectif Coopération Export Martinique (CCEM) s'efforce de créer une dynamique de perspectives et d’ouverture pour les jeunes, les Ultramarins et tous les participants. L'association, sous la direction de Viviane Chiffrin, adopte le credo "Chasser ensemble pour gagner ensemble et être visible". Depuis 12 ans, cette association loi 1901 dédiée à l’entrepreneuriat, a tissé des liens solides avec les États-Unis.

Ce salon unique rassemble des entreprises de différents secteurs économiques, leur offrant une occasion précieuse d'accroître leur visibilité et d'augmenter leur chiffre d'affaires. Cette année, le salon se tiendra à l'auditorium de l'aéroport international de Miami, une véritable plateforme équipée et accessible, idéale pour accueillir cet événement de grande envergure.

Le CCEM met tout en œuvre pour que cette édition soit une réussite, avec un programme riche en conférences, ateliers et rencontres d'affaires. Les participants pourront non seulement explorer de nouvelles opportunités commerciales, mais aussi renforcer leur présence sur les marchés internationaux.

Denis Hérault l'un des organisateur du CCEM

En somme, le Salon ITBE se veut être un catalyseur pour les entreprises désireuses de se développer à l'international, en leur offrant une plateforme d'échanges et de collaboration unique. Grâce à des partenaires prestigieux et une organisation minutieuse, cette manifestation promet d’être un moment clé pour l’innovation, la collaboration et le développement économique global.