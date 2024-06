"Limiè Kreyol", une réflexion sur l'évolution de la langue créole en Martinique

La seconde édition du festival "Limiè Kréyol", manifestation culturelle dédiée à la richesse de la langue créole, se déroule ce samedi 15 juin 2024 au Vauclin. La manifestation rassemble des artistes, des artisans, des auteurs, des musiciens et des danseurs, tous porteurs de la culture créole. L'objectif est de mener une réflexion sur la langue.

L'objectif de ce festival n'est pas uniquement de promouvoir le créole à travers une série d'événements culturels variés, mais c'est aussi l'occasion de mener une réflexion sur son avenir.

Comment évoluera la langue créole dans les prochaines décennies ? Sera-t-elle intégrée dans les usages courants à l'école, dans l'administration et les médias ?. Ce sont là quelques-unes des interrogations posées par les organisateurs de "Limiè Kreyol"

Cette manifestation vise donc à défendre et revaloriser la langue créole, inscrite dans le patrimoine martiniquais. Elle permet aussi aux créolophones de prendre la parole, de partager leurs savoirs et de discuter des perspectives pour sa sauvegarde.

Un voyage à travers la langue créole

Pour cette deuxième édition, le public est invité à voyager à travers les paroles, les mémoires, les usages et la culture puisés dans la richesse et la pluralité de la langue créole.

Durant toute la journée, des activités seront proposées pour tous les âges. Petits et grands pourront participer à des tables rondes avec des acteurs créolophones incontournables de l'île et du monde. Ils pourro,nt aussi échanger autour de l’histoire et de la perception du créole martiniquais dans la société.

"Limiè Kréyol" poursuit trois objectifs principaux en résumé :

Transmettre l'histoire et la culture du créole ancrées dans le patrimoine mondial : faire connaître l'histoire et la culture créoles aux martiniquais et au-delà.

Rassembler les créolophones autour de l'avenir de la langue: créer un espace de dialogue pour unir les créolophones et discuter de l'avenir de la langue créole.

Défendre les valeurs et la richesse du créole dans le monde : promouvoir la langue créole et ses valeurs à l’échelle mondiale.

Les tables rondes

Table 1 : Géographie du créole : origines et disparités ;

Table 2 : La position du créole dans le contexte institutionnel ;

Table 3 : Le créole dans la communication et les médias ;

Table 4 : Le créole au cœur de la culture martiniquaise ;

Les animations culturelles