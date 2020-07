Luc Louison Clémenté nouveau président de la CACEM

Luc Louison Clémenté a été élu samedi 11 juillet 2020 à Fort-de-France, président de la Cacem (Communauté Agglomération Centre Martinique) par les conseillers communautaires issus des dernières élections municipales et intercommunales.

Les conseillers communautaires (CACEM) réunis le samedi 11 juillet • ©Pédro Monnerville

C'est Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, qui a proposé aux autres élus, la candidature de Luc Louison Clémenté à la présidence de la Communauté d'agglomération centre Martinique.Seul candidat à la présidence, le maire de Schoelcher a recueilli 49 voix sur les 55 votants dont 6 bulletins blancs. Il a réuni sur son nom le plus grand nombre de voix des élus communautaires et prend la succession d'Athanase Jeanne-Rose, le maire de Saint-Joseph.Dans son discours, suite à son investiture, Luc Louison Clémenté a rappelé le rayonnement de l'institution sur le territoire martiniquais, la satisfaction des besoins à apporter aux administrés dans les différents domaines de compétences de la CACEM :Après Serge Letchimy, Pierre Samot et Athanase Jeanne-Rose, Luc Louison Clémenté est le quatrième président de la CACEM (Communauté d'agglomération centre Martinique).