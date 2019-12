Les lycéens de Schoelcher et de Bellevue manifestent contre les réformes du bac et des retraites

Les lycées de Schoelcher et de Bellevue à Fort-de-France sont bloqués ce lundi 16 décembre 2019. Les lycéens manifestent contre la réforme des retraites mais aussi contre la réforme des lycées. Seuls les élèves de classe prépa pourront rentrer au lycée pour leur carnet blanc (examen).

Jean-Claude Samyde •

Le lycée Victor Schoelcher également bloqué ce lundi 16 décembre 2019 • ©JCS ...

Revoir la réforme du bac



Plusieurs établissements bloqués

Les accès des lycées schoelcher et de Bellevue sont obstrués depuis hier soir (dimanche 15 décembre) par des palettes. Depuis 6 heures 30, la mobilisation a débuté devant le lycée de Bellevue et de Schoelcher.Les lycéens manifestent contre la réforme des retraites mais aussi contre la réforme des lycées. Ils soutiennent les professeurs qui sont en grève contre la réforme des retraites. Les lycéens sont attentifs aux décisions prises qui concernent leur avenir.Les lycéens estiment également que la réforme du bac pour les classes de seconde et de première est "catastrophique" et certaines heures de cours sont sous-estimées ce qui ne permet pas d'approfondir les notions.La coordination des lycéens précise dans son communiqué d'appel à la mobilisation, qu'il n'y a eu aucune transition pour les formations." Elles sont totalement différentes. Les 1ère n'ont pas les connaissances censées avoir été apprises en seconde.Pour les élèves de terminale, aucune issue de secours en cas de non-obtention du bac n'a été pour l'instant proposée, à moins de passer le nouveau bac, ce qui paraît impossible physiquement parlant pour une personne de devoir rattraper deux voire trois années de cours sur une seule période".Depuis ce lundi 16 décembre 2019, la mobilisation a débuté devant le lycée de Bellevue et de Schoelcher. Seuls les élèves de classe prépa pourront rentrer au lycée pour leur carnet blanc (examen).En dehors des lycées de Bellevue et de Schoelcher d'autres établissements scolaires de Martinique connaissent des perturbations ce lundi : le lycée professionnel de Chateauboeuf à Fort-de-France, le lycée Joseph Zobel de Rivière-Salée. Manifestations également à Trinité, à Saint-Joseph au François.