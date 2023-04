"Magma en héritage", une exposition à 6 mains jusqu’au 15 avril à Fort-de-France

Jimmy Bory, Philippe Florent et Malick Florent exposent sur le "magma".

Pour réaliser cette œuvre commune, Jimmy Bory, Philippe et Malik Florent se sont inspirés des volcans et de "la force du magma qui a façonné les îles caribéennes et continue d’influencer leur identité". Les 3 artistes-peintres proposent cette exposition jusqu’au 15 avril 2023, au 1er étage du centre commercial Le Rond Point de Bellevue à Fort-de-France.

Guy Etienne •

Pour ce premier travail collégial, les trois peintres ont concentré leur inspiration sur un seul et même thème intitulé "magma en héritage". Cette exposition "célèbre la force du magma qui a façonné les îles caribéennes et qui continue d'influencer leur identité", expliquent Philippe Florent, Jimmy Bory et Malick Florent. Notre exposition explore les thèmes du magma, du regard posé vers l'avenir des Caraïbes, du métissage, de la transmission et de l'héritage. A cette occasion nous vous présentons un ensemble diversifié d'œuvres, nourries par la richesse et la complexité de la culture caribéenne. Les artistes Tableau de Philippe Florent. • ©Guy ÉTIENNE Les trois artistes précisent que ces tableaux traduisent "leur réflexion, questionnant le futur de cette large région et réfléchissant à l'importance de la transmission et de l'héritage culturel dans la construction d'un avenir meilleur pour tous". Le métissage est également exploré, illustrant "la diversité et la complexité de la société Martiniquaise" ajoutent-ils. Tableau de Malick Florent. • ©Guy ÉTIENNE L'espace... autre notion abordée Jimmy Bory, Philippe et Malik Florent explorent également la notion d'espace, à travers certaines toiles invitant les visiteurs à "réfléchir à leur propre relation à l'espace, qu’il tienne à la dimension purement physique de l'île ouverte au monde mais paradoxalement contrainte par ses limites maritimes, ou qu’il tienne à l'espace culturel et social qui unit (ou désunit) les habitants de la région". Nous souhaitons que cette exposition vous inspire et vous invite à explorer la culture caribéenne de manière nouvelle et innovante. Jimmy, Philippe et Malik Tableau de Jimmy Bory. • ©Guy ÉTIENNE L'exposition "magma en héritage" se poursuit jusqu’au 15 avril 2023, au 1er étage du centre commercial Le Rond Point de Bellevue à Fort-de-France. A propos des artistes Jimmy Bory " (...) L'exploration de différentes techniques l'a amené à enrichir ses œuvres par des ajouts de matières tels que les végétaux naturels et la résine, toujours profondément ancré dans un univers caribéen, invitant perpétuellement au voyage (...) ". (Biographie artistique) Philippe Florent " (...) Auparavant, l'art de la mosaïque lui a permis justement de toucher à la dimension de la transmission en œuvrant dans l'animation d'ateliers. Bien ancré dans la Caraïbe, sa sensibilité artistique l'ouvre à toutes formes d’expressions plastiques" (...). (Biographie artistique) Malick Florent " (...) Du dessin manga, jusqu'à la peinture acrylique, en passant par l'aquarelle ou encore les graffitis, il est un artiste qui explore des techniques diverses dont celles du graphisme, acquises au cours de sa formation, tout en intégrant dans ses créations sa sensibilité propre" (...). (Biographie artistique).

