Les Maisons Familiales Rurales : une école pour réussir autrement

La Maison Familiale Rurale constitue un concept original de l’enseignement agricole, reconnue d’utilité publique. Elle offre en Martinique, après la classe de 3e l’accompagnement en particulier vers des métiers agricoles et de l'environnement.



Ainsi la Maison Familiale Rurale de l’espace urbain de Fort-de-France propose la préparation d’un CAPA de jardinier paysagiste. "Une manière de mettre en immersion des jeunes dans le milieu professionnel, et de développer leurs capacités nécessaires à l’emploi dans le secteur espaces verts", précise le directeur David Marie-Luce.

Valoriser les talents, assurer la promotion, l’insertion, la reconversion et l’adaptation des jeunes

La Maison Familiale s’engage à respecter les exigences en matière de diplômes, de formations, de programmes et d’apprentissage en s’appuyant sur l’alternance et une pédagogie forte, dynamique et adaptée.



"L'objectif primordial, est de valoriser les talents, d’assurer la promotion, l’insertion, la reconversion et l’adaptation des jeunes", explique Jean-François Beaunol, le directeur de la fédération.

© Daniel Betis David Marie-Louise directeur de l'espace urbain et jean François Beaunol, le directeur de l'association.

Avec trois écoles basées au Morne rouge, au Lamentin, à Rivière Pilote et une 4e en passe d’être labellisée à Rivière salée, la Fédération Martiniquaise des Maisons Familiales, s’apprête à lancer pour la rentrée de septembre 2019, une nouvelle opération séduction-sport pour les 4e et 3e.

© Daniel Betis Elèves et parents des Maison Familiales Rurales.

Les Maisons Rurales du Morne-Rouge et de Rivière-Pilote ont développé des sections sportives de football reconnues par la Fédération Française de Football (FFF) et le Ministère de l’agriculture.

Une initiative née d’une expérience originale

Les Maisons Familiales Rurales demeurent le fruit d’une expérience originale de gestion d’une école dans le sud-ouest de la France en 1937. Devenues pérennes, 82 ans plus tard, ces établissements reçoivent 80 000 jeunes et adultes en formation.