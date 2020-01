Manifestations contre la réforme des retraites et du baccalauréat : c'est reparti !

Une centaine d'enseignants et d'étudiants a défilé dans les rues du Lamentin ce matin (15 janvier 2020) pour protester contre la réforme de la retraite et celle du baccalauréat. A l'appel de plusieurs syndicats de l'éducation nationale, la mobilisation devrait s'amplifier demain (16 janvier 2020).

Plusieurs établissements scolaires ont été perturbés ce matin (15 janvier 2020) à l'appel de plusieurs syndicats. La plus forte mobilisation s'est déroulée dans le calme avec une centaine d'enseignants et d'étudiants dans les rues du Lamentin.Dans leur ligne de mire : la réforce des retraites et du baccalauréat.Voyez ces photos de la manifestation au Lamentin :Demain (jeudi 15 janvier) la mobilisation du corps enseignant s'annonce encore plus forte à Fort-de-France.Dans la ligne de mire des syndicats et entre autres revendications : la retraite à points mais aussi la réforme du baccalauréat, les épreuves de contrôle continu, la transformation de la fonction publique.

Le syndicat Se-Unsa appelle également à la grève avec plusieurs actions programmées : la grève administrative des directeurs d’école et les boycott des Conseils de maîtres, des conseils d’école et la suspension des sorties scolaires.Outre les syndicats de l'éducation nationale et toujours dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraitesCDMT (Centrale Démocratique Martiniquaise du Travail), FO (Force ouvrière), la CSTM (Centrale syndicale des travailleurs martiniquais) et la CGTM (Confédération Générale du Travail de la Martinique )tiendra une assemblée générale demain (jeudi 15 janvier 2020) à 18 h à la maison des syndicats.

Par ailleurs le SE-UNSA (syndicat des enseignants- Union nationale des syndicats autonomes) appelle à une autre mobilisation ceau Rectorat de Terreville "avec tous les anciens livres rendus obsolètes par la réforme des lycées afin d’obtenir l’annulation des épreuves communes de contrôle continu E3C".