Maria Guzman et Lionel Fontaine remportent la "Driv’ du Manikou 2024" de Martinique

Près de 600 trailers ont participé ce dimanche 28 juillet 2024, à une version atypique de la "Driv’ du Manikou 2024" à Saint-Joseph. Habituellement programmée fin juin, cette course nature ouverte à tous a été décalée d’un mois, en raison des élections législatives anticipées. Du coup, beaucoup moins de participants que d’ordinaire, mais l’enthousiasme a été au rendez-vous. Maria Guzman et Lionel Fontaine sont les deux vainqueurs de cette 12e édition.

Muriel Tauzia •

Pour son édition 2024, la Driv’ du Manikou a réuni ce dimanche 28 juillet, près de 600 trailers (au lieu du millier les années passées). 374 hommes et 210 femmes étaient inscrits pour parcourir une boucle de 14 km sur le territoire de la commune de Saint Joseph.

Après le départ du centre du bourg, direction les routes communales, les chemins agricoles et bien sûr les fameux passages de gués.

Un des 13 gués franchis par les participants de la 12e édition de la "Driv’ du Manikou 2024" sur le territoire de Saint-Joseph (dimanche 28 juillet 2024). • ©Muriel Tauzia

Les plus rapides n’ont peut-être pas eu le temps de profiter de la traversée dans ces 13 gués que compte le parcours. Chez les hommes, Lionel Fontaine (de l’Assaut de Saint-Pierre) s’est imposé en 1h et 11mn. Il avait terminé second l’an dernier en 1h07.

Lionel Fontaine , le vainqueur de la "Driv’ du Manikou 2024" en Martinique, catégorie hommes (dimanche 28 juillet 2024). • ©Muriel Tauzia

Dans le groupe des femmes, bel exploit de Maria Guzman (du Golden Star). Avec son dossard 57, elle s’est imposée en 1h 16mn. Mais elle monte aussi sur le podium du classement général, puisqu'elle a terminé 3ième dans la compétition.

Maria Guzman gagne en Martinique la "Driv’ du Manikou 2024" chez les dames (28 juillet 2024). • ©Muriel Tauzia

Cette course nature organisée par le Club Manikou est "devenue une classique" ouverte à tous, en famille ou entre amis.