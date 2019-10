La marine embauche y compris en Martinique

365 jours par an et 24 heures sur 24, la marine nationale assure la sécurité et la protection de l’espace maritime français. Chaque année, pour assurer ses différentes missions, cette composante des forces armées recrute plus de 3500 femmes et hommes en France et en Outre-mer.

La jeunesse : un atout dans la marine

Chaque année, la marine embauche et forme

Être marin, c’est opter pour une vie en équipage. En entrant dans la marine, on adhère à des valeurs de solidarité, d’entraide et de partage ; on s’engage à progresser en permanence grâce à sa motivation et son goût de l’effort.

En mer, sur terre et dans les airs, 39 000 marins accomplissent chaque jour des missions de renseignement, de prévention, d’intervention, de protection et de dissuasion. Des femmes et des hommes, unis dans l’action, déterminés à préserver la paix et à défendre les intérêts de la France.La marine nationale a besoin de jeunes motivés pour armer ses bâtiments. Le rythme élevé de ses activités impose, pour conserver son haut niveau d’efficacité opérationnelle, des équipages jeunes, dynamiques et formés aux équipements les plus modernes.La moyenne d’âge des marins est de 29 ans pour les unités opérationnelles, avec un flux d’entrée autour de l’âge de 20 ans. Ce corps d’armée tire ainsi sa force de cette jeunesse et de la qualité de ses équipages.3 500 marins de niveau 3e à Bac+5, âgés de 16 à 30 ans sont recrutés, puis formés. La formation continue et l’acquisition de compétences sont par ailleurs les moteurs de l’escalier social et professionnel au sein de la marine nationale.(Communication de la marine nationale)Plus d’une cinquantaine de métiers sont disponibles dans cette filière (mécanicien naval, électrotechnicien, cuisinier, spécialiste en énergie nucléaire, pilote et mécanicien d’aéronautique…), dans des domaines aussi variés que la navigation, les réseaux et télécommunications, ou encore la sécurité.Au sein d’une spécialité, un marin peut par ailleurs développer des compétences multiples tout au long de sa carrière, en bénéficiant de formations continues de haut niveau, dans un univers en perpétuelle évolution.Les candidatures sont généralement reçues au bureau marine de recrutement près de chez vous, ou rendez-vous sur le site : https://www.etremarin.fr/rejoignez-l-equipage/parcours-de-recrutement