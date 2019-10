La martiniquaise Aude Pavilla récompensée pour un nouveau protocole d’IRM afin de mieux diagnostiquer les AVC

Santé Aude Pavilla, prix jeune talent de la fondation l'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Santé Aude Pavilla, Lauréate de la fondation l'Oréal-UNESCO /nouvelle méthode d'IRM pour les AVC Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Grace à ses travaux de recherches, la jeune Aude Pavilla vient de trouver un nouveau protocole d’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique), afin de diagnostiquer plus rapidement les AVC (Accidents Vasculaires Cérébraux). C'est cette découverte qui lui a permis de décrocher (mardi 8 octobre 2019 au muséum d’histoire naturelle de Paris), le prix jeune talent de la fondation l'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science.En travaillant à tours de rôle entre le CHUM de Martinique et l’université de la ville de Rennes (au nord de la France), Aude Pavilla a élaboré cette nouvelle méthode. Elle a reçu cette distinction dans la catégorie Biologie et Médecine.Environ 500 personnes sont victimes d'un AVC chaque année en Martinique. Au niveau mondial, l'AVC est la première cause de décès chez la femme et la troisième cause chez l’homme. Travailler sur cette problématique, revêt une importance particulière pour Aude Pavilla, car l’Accident Vasculaire Cérébral représente la 3e cause de mortalité dans le monde et la 1e cause de handicap.Depuis la création du prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science il y a 21 ans, la Fondation L’Oréal et l’UNESCO récompensent des femmes scientifiques reconnues, encouragent de jeunes femmes à suivre une carrière scientifique en les accompagnant à un moment charnière de leur parcours professionnel.