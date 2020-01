La Martiniquaise Léina Paulin, vise le titre de Miss-France des 15-17 ans

Léina Paulin, Miss-Martinique des 15-17 ans, participera le 29 février prochain au concours national Miss France à Gorron dans le département de la Mayenne en région Pays de la Loire. Elle se consacre à ce rendez-vous en mettant toutes les chances de son côté.

Daniel BETIS & Jean-Claude SAMYDE



Fort élan de sympathie

©Organisation

Originaire du Lamentin, Léina Paulin est depuis novembre 2019, la miss Martinique des 15-17 ans. En ce moment elle se consacre à l'élection nationale, fin février à Gorron en Mayenne.Au collège en classe de seconde au lycée Acajou (Lamentin), Léina pour ses 15 ans fait preuve d’une grande maturité. À ce concours elle affrontera les candidates de toutes les régions de France.Outre la beauté, d’autres critères sont retenus : la culture générale, la politesse, l'esprit de camaraderie, la silhouette élégante, la démarche gracieuse (avec et sans talon), le port et la tenue vestimentaire.Les Miss des différentes régions sont regroupées du 22 au 28 février 2020, pour mettre en place les prestations individuelles et collectives, les tableaux scéniques, les chorégraphies élaborées et les défilés.Le vote du public compte dans ce concours national. Pour encourager Léina, il faut composer les numéros suivants :Un fort élan de sympathie s'est créé autour de la Miss Martinique. Outre l'investissement de ses parents (Tony le père, et la mère Priscille), les jeunes de son quartier, ses amis se sont transformés en réalisateur et cadreur (Davy et Gérald). Plusieurs artistes et artisans lui, apportent leurs concours dont Cannelle et Marie-Ange Ravin.