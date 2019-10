La Martinique est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages

Météo-France a placé la Martinique ce mardi 29 octobre 2019 à 17 h07 en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Une onde tropicale passe sur la Martinique. Le temps va se dégrader en cours de nuit.

Jean-Claude Samyde •

La vigilance jaune pour fortes pluies et orages est déclenchée pour la Martinique depuis 17h 07. Une masse d'air humide et instable stagne sur les Petites Antilles et gagne l'île au cours de la nuit prochaine.



L'instabilité, déjà présente en journée, devrait s'accentuer au cours de la nuit, avec un pic entre la fin de nuit et le début de la journée du mercredi 30 octobre 2019. Les averses devraient devenir fréquentes et pourraient être orageuses. Elles pourraient ainsi générer des cumuls importants plus particulièrement en seconde partie de nuit.

L'incertitude concernant la localisation et l'occurrence de fortes pluies demeure, mais le risque de forts cumuls sur de courtes périodes ne doit pas être négligé.



Prévision pour demain mercredi 30 octobre :



Le temps est encore perturbé en début de matinée, puis il s'améliore progressivement au cours de la journée. Le ciel sera tout de même souvent nuageux, et des averses encore soutenues seront toujours possibles.

Vent : de secteur Est, il reste faible, soufflant le plus souvent à moins de 15 km/h en moyenne. Une brise marine pourrait s'installer sur la côte Caraïbe.

Mer : elle est agitée en Atlantique et canaux avec des creux moyens de 2m à 2m50. En Caraïbe, elle est belle au rivage et peu agitée à agitée plus au large, avec des creux moyens autour de 1m20. La longue houle de Nord-Nord-Est se maintient.